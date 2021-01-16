تقارير: أوروبا كثفت تحركاتها لدفع الأطراف الليبية للتوافق بشأن السلطة التنفيذية

أفادت تقارير صحفية، بأن الدول الأوروبية كثفت خلال اليومين الماضيين تحركاتها تجاه الأزمة الليبية، في خطوة يرى مراقبون أنها تستهدف دفع الفرقاء نحو التوصل إلى توافقات بشأن السلطة التنفيذية الموحدة وقطع الطريق أمام أي تصعيد، لاسيما مع استمرار تركيا في إطلاق استفزازاتها.

وأشارت التقارير إلى أن الاتحاد الأوروبي عيّن، الجمعة، الإيطالية ناتالينا سي، مبعوثة جديدة له إلى ليبيا لتتسلم مهامها مع بداية فبراير المقبل وذلك خلفا لفينشنزو تاغليفيري الذي ترأس البعثة الأوروبية منذ 2016.

وذكرت التقارير أن هذا يأتي في وقت تتواصل فيه اجتماعات اللجنة الاستشارية المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي الليبي من أجل التوصل إلى تفاهمات بشأن السلطة التنفيذية الموحدة التي ستقود البلاد حتى إجراء انتخابات عامة في ديسمبر المقبل.

وأشارت التقارير إلى ترحيب إيطاليا مساء الخميس بانطلاق أعمال اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، في مدينة جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن انعقاد أعمال اللجنة الاستشارية يمثل خطوة بالغة الأهمية في المرحلة الحالية الحساسة من العملية السياسية في ليبيا وفي أفق إجراء انتخابات سياسية في شهر ديسمبر من هذا العام كما قرر ملتقى الحوار في اجتماعه بتونس في نوفمبر الماضي.

ولفتت التقارير إلى أن التطورات في ليبيا تتسارع رغم المناورات والتهديدات التي تلجأ إليها تركيا التي دعمت حكومة الوفاق غير المعتمدة برئاسة فائز السراج، بالمرتزقة في وقت سابق، في محاولة للإبقاء عليه في الحكم لمنع المساس بالنفوذ العسكري والاقتصادي لأنقرة في غرب ليبيا

وبحسب التقارير فإن أوروبا تواجه انتقادات حادة بشأن الدور الذي لعبته من أجل حلحلة الأزمة الليبية، حيث يقول مراقبون أنها لم تنجح في وضع حد للتوغل العسكري التركي في غرب البلاد رغم إطلاقها لمهمة إيريني لمراقبة حظر السلاح على ليبيا وغيره من التحركات، مبينة أن التدخل التركي وضع المصالح الأوروبية غرب ليبيا على المحك ما جعل هذه الدولة تتحرك لتدارك ما فاتها وذلك من خلال دفع الفرقاء الليبيين إلى التوصل لتفاهمات لا تستسيغها أنقرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24