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شركة طيران البراق تستأنف رحلاتها إلى مصر

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

استقبل مطار برج العرب الدولى في مصر، اليوم الجمعة، أولى رحلات شركة طيران البراق القادمة من ليبيا، على متنها 55 راكبا، وذلك فى إطار عودة تسيير الرحلات القادمة من شركة البراق الليبية بعد توقف رحلاتها إلى مصر.

وقامت سلطات مطار برج العرب، باستقبال الطائرة بالجسر المائى، ثم قام فريق العلاقات العامة بتوفير كافة التسهيلات اللازمة للركاب وسرعة انهاء إجراءات الحجر الصحى مع ضرورة التأكد من وجود الاعتمادات الطبية المطلوبة بسلبية تحليل الـ PCR لجميع الركاب القادمين، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المتبعة للحفاظ على سلامة وصحة جميع المسافرين والعاملين بالمطار.

يشار إلى أنه يتم تسيير 4 رحلات أسبوعية من وإلى 4 مطارات ليبية هى بنغازى وطبرق والابرق ومعتيقة أسبوعيًا.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • Avatar يقول ليبيا - ليست لقمة ساءغة الراسماليين والشيوعين والاحزاب - ليبيا لليبيين اصحاب القرار والعاملين الذين بنوا مؤسساتها وحافظوا عليها:

    هذا عدم احترام الى الشركة العامة للخطوط تلحوية الليبية –
    وكل هذا يحدث بسبب الفساد في الأدرات وقلة المحاسبة واهمال العمل الصحيح بالخطة التنفيذية للإصلاح الموسساتً الليبية –
    من الي يستفيد عند إغلاق قطاع مهم مثل قطاع الخطوط والطيران المدني الليبي العام …؟!!! هذا سوْال ضروري تلقوله حل وإجابة عملية سريعة التنفيذ للرد عليه ….
    والخونة ديما يقعدوا خونة ويلعنهم الزمن لحافة قبورهم سواء ان طال الزمن او قصر
    ولا حول ولا قوة الا بالله

    رد
  • Avatar يقول ليبيا - ليست لقمة ساءغة الراسماليين والشيوعين والاحزاب - ليبيا لليبيين اصحاب القرار والعاملين الذين بنوا مؤسساتها وحافظوا عليها:

    :
    هذا عدم احترام الى الشركة العامة للخطوط الجوية الليبية –
    وكل هذا يحدث بسبب الفساد في الأدرات وقلة المحاسبة واهمال العمل الصحيح بالخطة التنفيذية للإصلاح الموسسات الليبية –
    من الي يستفيد عند إغلاق قطاع مهم مثل قطاع الخطوط والطيران المدني الليبي العام للخطوط الجوية الليبية …؟!!! هذا سوْال ضروري تلقوله حل وإجابة عملية سريعة التنفيذ للرد عليه ….
    والخونة ديما يقعدوا خونة ويلعنهم الزمن لحافة قبورهم سواء ان طال الزمن او قصر سواء طبعوا لسانهم من جرابه او عضوا صوابعهم – يلعنهم الزمان الى حافة قبورهم
    ولا حول ولا قوة الا بالله

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