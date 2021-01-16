شركة طيران البراق تستأنف رحلاتها إلى مصر

استقبل مطار برج العرب الدولى في مصر، اليوم الجمعة، أولى رحلات شركة طيران البراق القادمة من ليبيا، على متنها 55 راكبا، وذلك فى إطار عودة تسيير الرحلات القادمة من شركة البراق الليبية بعد توقف رحلاتها إلى مصر.

وقامت سلطات مطار برج العرب، باستقبال الطائرة بالجسر المائى، ثم قام فريق العلاقات العامة بتوفير كافة التسهيلات اللازمة للركاب وسرعة انهاء إجراءات الحجر الصحى مع ضرورة التأكد من وجود الاعتمادات الطبية المطلوبة بسلبية تحليل الـ PCR لجميع الركاب القادمين، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المتبعة للحفاظ على سلامة وصحة جميع المسافرين والعاملين بالمطار.

يشار إلى أنه يتم تسيير 4 رحلات أسبوعية من وإلى 4 مطارات ليبية هى بنغازى وطبرق والابرق ومعتيقة أسبوعيًا.

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