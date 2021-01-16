اللجنة العليا لمكافحة كورونا: تشديد الإجراءات قد تصل لمنع السفر

قال عضو اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا، هشام بن مسعود، إن الاجتماع الطارئ الذي عقدته اللجنة الخميس، مع لجنة الوبائيات تمخضت عنه عدة توصيات، منها ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية على الحدود الليبية.

وأكد بن مسعود في مؤتمر صحفي أن الاجتماع توصل إلى تشديد الإجراءات الاحترازية بالمنافذ الحدودية، والتي قد تصل إلى إيقاف السفر.

وشدد بن مسعود على ضرورة التزام المواطنين بكافة الإجراءات الاحترازية في الأماكن العمومية، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام سيزيد الوضع تأزما، خاصة مع ظهور سلالة جديدة للفيروس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24