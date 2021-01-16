بعد تفاقم الوضع الوبائي.. بلدي الزهراء يفرض إغلاقا تاما 10 أيام

أعلن المجلس البلدي الزهراء غرب العاصمة طرابلس، فرض إغلاق تام لمدة 10 أيام اعتبارا من أمس الجمعة إلى السادس والعشرين من يناير المقبل في المدينة، نظرًا لازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

واستثنى القرار لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة للدور الثاني، والمراكز الصحية، ووحدات الرعاية الصحية، والصيدليات، والعيادات، والمخابز، ومحلات المواد الغذائية مع مراعاة اتخاذ التدابير الاحترازية.

ودعا القرار الجهات الأمنية والضبطية والحرس البلدي إلى تخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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