الكشف عن تفاصيل الاتفاقات التركية مع المرتزقة السوريين في ليبيا

كشف أحد المرتزقة السوريين المجندين في ليبيا لصالح حكومة أردوغان أن الوعود التي تلقاها المرتزقة نظير خوضهم للحرب في ليبيا لم يتم الإيفاء بها.

وقال المرتزق الذي يبلغ من العمر 32 عاما إنه حمل السلاح للمرة الأولى عام 2012 وقاتل مع ما يعرف بـ”لواء التوحيد” في حلب، وأنه ذهب إلى ليبيا مرتين الأولى كانت مدتها 3 أشهر و20 يوما، ثم أعيد إلى سوريا، وتم استدعاؤه مجددا للسفر إلى ليبيا، مؤكدا أن المرتزقة السوريين الذين يقاتلون في ليبيا هي لواء الحمزات والمعتصم وسلطان مراد وسلطان سليمان شاه وسلطان محمد الفاتح وفيلق المجد.

وأضاف المرتزق أن المرتزقة السوريين تم وعدوا في البداية بالحصول على2000 دولار إضافة إلى الجنسية التركية، ولكن بعد وصولهم إلى ليبيا حصلوا على رواتب غير التي وُعِدوا بها في سوريا، وأصبحت الرواتب 1400 دولارا كل شهرين، في حين لم يتم منحهم الجنسية التركية كما أشار إلى أنه أصيب في ليبيا ولم يتم إعطاؤه أي شيء.

وتابع المرتزق أنه وأقرانه شاركوا في اشتباكات صلاح الدين ووادي الربيع وطريق المطار وعين زاره مؤكدا سقوط نحو ١٠٠٠ قتيل بين صفوفهم.

وأكد المرتزق أن دورهم في القتال في ليبيا لم يكن كما كان في سوريا لأنهم شاركوا في القتال بسبب الجوع والظروف الصعبة في سوريا، مضيفا أن الذي يقاتل في أرضه يقاتل عن عقيدة، مشيرا إلى أن طبيعة التضاريس المختلفة جعلت من مشاركتهم أقل فاعلية.

وأشار المرتزق إلى أن المرتزقة السوريين الموجودين في ليبيا داخل المعسكرات وليس لهم وجود على خطوط التماس أو أي محاور ساخنة، مؤكدا أن أغلب المشاركين من المرتزقة السوريين في الحرب الدائرة في ليبيا هم من “المتطوعين الجدد”، ومجددا تأكيده على أن المرتزقة لم يذهبوا للحرب إلا هربا من الجوع والظروف الصعبة في سوريا.

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