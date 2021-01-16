مجلس الأمن يوافق على تعيين كوبيش مبعوثًا جديدًا إلى ليبيا

وافق مجلس الأمن الدولي، الجمعة، على تعيين ممثل الأمم المتحدة بلبنان، السلوفاكي يان كوبيتش، مبعوثا جديدا إلى ليبيا.

وكان كوبيتش البالغ من العمر 68 عاما منسقا خاصا للبنان منذ يناير 2019، ورأس خلال حياته المهنية البعثة الدولية في العراق بين 2015 و2018 وفي أفغانستان بين 2011 و2015 وذلك بعد أن كان وزيرا لخارجية بلاده بين 2006 و2009 وأمينا عاما لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بين 1999 و2005.

وفي وقت سابق اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اسم كوبيتش على مجلس الأمن، وستفرض عليه مهماته الجديدة تدعيم الوقف الهش لإطلاق النار في ليبيا وتأكيد انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من بلد يشهد تدخلات عدة.

واتسمت عملية تعيين مبعوث لليبيا وهو منصب شاغر منذ نحو عام، بالفوضى، وهو ما أضر بصورة الأمم المتحدة، في حين أن الاشتباكات في الميدان لم تتوقف.

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