دورة تدريبية في إدخال البيانات وتعلم مبادئ الحاسوب للمعلمات بودان

بدأت في مدينة ودان الدورة التدريبية لإدخال البيانات عبر تقنيات الكمبيوتر التي تقيمها منظمة رسل العلم الاهلية بودان بالتعاون مع مكتب خدمات التعليم وكلية التربية.

يشارك في الدورة التي اتخذت خلالها كافة الاجراءات الاحترازية المنصوص عليها من تباعد وتعقيم وارتداء الكمامات 50 متدربة من المعلمات ومنسقات الامتحانات والموظفات الاداريات بالمدارس وقطاع التعليم بودان مقسمة على مجموعتين.

وستتلقى المشاركات فيها دروس عملية ونظرية على مبادئ الحاسوب وكيفية ادخال البيانات والتعامل معها بشكل علمي وذلك لرفع الكفاءة والاداء للعاملين بالمؤسسات التعليمية بودان.

وقالت رئيسة منظمة رسل العلم السيدة حاملينا كولان بان الدورات ستتواصل لتشمل كافة مدارس مناطق بلدية الجفرة على التوالي، مؤكدة ان باب الانتساب مفتوح امام كافة الراغبين من قطاع التعليم للانضمام اليها.