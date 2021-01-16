بنغازي: ضبط متهمين من تشكيل عصابي متخصص بالسرقة ويرتدي أعضائه ملابس عسكرية

أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على شخصين ينتميان إلى تشكيل عصابي يقوم بعمليات سطو مسلح، ويرتدي أعضائه ملابس عسكرية أثناء تنفيذ الجرائم.

وأوضحت المديرية، مساء الجمعة، أن المتهمين عثر بحوزتهما على بعض المسروقات، ومنها سيارة، كما اعترفا بارتكاب عدد من قضايا السلب بقوة السلاح خاصة على العمالة الاجنبية؛ فيما تم تحديد هوية باقي التشكيل، على أن يتم ضبطهم في القريب العاجل، وفق المديرية.

ووردت معلومات وشكاوى إلى قسم شرطة النجدة والتحري الجنائي بمديرية الامن عن وقوع عمليات سطو مسلح في عدة مناطق وبالأخص منطقة الحي الجامعي وأرض شبنه وحي السلام، إذ أن التشكيل كان يتعدى على الأشخاص، ويدعي اعضائه بانهم عسكريون مكلفون بالأمن.

وأشارت إلى أنه تم القبض على المتهمين بعد تحديد هوية التشكيل ومكانه بعد 15 يوما من العمل.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا