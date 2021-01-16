دردور: قوانين «القذافي» الداعمة للفساد لا تزال تطبق

قال فرج دردور، المعروف على فضائيات “الإخوان” كـ”باحث وأكاديمي”، إن: “هناك عقليات صلدة تحن لماضيها. كثير ممن يدعون الوصاية على ثورة فبراير، لولا قوانين القذافي الداعمة للفساد المطبقة، لكانوا في السجون” وفق قوله.

أضاف “دردور” المقيم في تركيا، على حسابه بـ”فيسبوك”: “أما كولاسة السلطة (الفبرايريون)، فقد تدربوا الكولسة في زمنه، أيام التصعيدات، وبإمكان كل واحد منكم أن يسأل بسؤال: (من أين لك هذا؟)، ثم يقارن مرتبات هؤلاء بحجم ممتلكاتهم ومصروفاتهم، ليكتشف حجم النهب، أضف إلى ذلك تسخير امكانيات الدولة لخدمتهم الخاصة، والأشد فقرا في ليبيا، بعضهم يدافع عن السراق” وفق قوله.

وواصل “دردور”: “جاك شراك رئيس فرنسا، استخدم في عطلة يوم الأحد احدى الطائرات الرئاسية في زيارة خاصة لجنوب فرنسا، فعوقب بدفع أجرة الرحلة، ودفع غرامة 3500 يورو، ووجه له البرلمان رسالة لفت نظر” على حد تعبيره.