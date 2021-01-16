ليبيا الان

بشير السويحلي: «عبدالناصر وصدام» مجرد طغاة والقومية العربية «شعار مزيف»

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هاجم بشير السويحلي، نجل عبد الرجمن السويحلي، الرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري، والذي يقدم نفسه للقنوات على أنه “محلل سياسي” الزعيمين الراحلين المصري جمال عبدالناصر والعراقي صدام حسين واصفا إياههما ب “الديكتاتورية المزيفة والمتخلفة»، حسبما وصف وقال.

«السويحلي» المؤيد للغزو التركي على ليبيا اعتبر عبر تغريدة له على تويتر “أن نهاية أمل للشعوب العربية بدأه عبد الناصر، وأتمه صدام حسين وكلاهما طغاة ومنتجات انظمة عسكرية ديكتاتورية متخلفة».

وواصل أن عبد الناصر، وصدام حسين «مارسوا خلال حكمهم الظلم والبطش والتعذيب والقتل والقمع».

وأتم نجل عبد الرجمن السويحلي، الرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري قوله زاعما: «يضحكون علينا برفع شعارات مزيفة مثل القومية العربية».

وحفلت تغريدات سابقة للسويحلي الابن بالانحياز لمواقف أردوغان وتأييده للتواجد العسكري التركي في ليبيا ، حتى وصل إلى أن يكتب: «نقولها مرة أخرى، الاتفاقية العسكرية مع تركيا خط أحمر»

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • اردوغانك يا سويحلي الذي بتأييد منك ومن ابوك ومن مدينتكم مصراته المختطفه من أهلها العرب الليبيين هو أحد الدكتاتوريين فهل الدكتاتوريه حلال علي المدعو (قرد و خان ) وحرام علي صدام وعبد الناصر والتي ستمارسون دجل الواضح بالتعفف علي بلع الإبر ولكنكم تبلعون مناجل غيرها ان جرائم اردوغان تعادل او تفوق ما قام به صدام وعبدالناصر أقلها محاولته إبادة الاكراد

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  • الخوان المفلسين لا يؤمنون بالقومية العربية…وهذا نهج معروف…ولكن تمجيدك انت و أبوك للكلب القردوغان العلماني محامي الدواعش والارهاب والعاهرات عميل امريكا واسرائيل .. فهو يندرج تحت الوطنية في مفهومك …لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم….متي تؤمنون بالوطن الحر المستقل ..؟؟ وطن غير تابع لاحد ..وطن يلتف عليه الجميع …وطن يحضن الجميع…؟؟؟ متي ايها العملاء الخونة ترجعون الي صوابكم وتتركوا هذا الوهم والعبث والعمالة والخيانة ..؟ متي…؟

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