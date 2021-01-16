بشير السويحلي: «عبدالناصر وصدام» مجرد طغاة والقومية العربية «شعار مزيف»

هاجم بشير السويحلي، نجل عبد الرجمن السويحلي، الرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري، والذي يقدم نفسه للقنوات على أنه “محلل سياسي” الزعيمين الراحلين المصري جمال عبدالناصر والعراقي صدام حسين واصفا إياههما ب “الديكتاتورية المزيفة والمتخلفة»، حسبما وصف وقال.

«السويحلي» المؤيد للغزو التركي على ليبيا اعتبر عبر تغريدة له على تويتر “أن نهاية أمل للشعوب العربية بدأه عبد الناصر، وأتمه صدام حسين وكلاهما طغاة ومنتجات انظمة عسكرية ديكتاتورية متخلفة».

وواصل أن عبد الناصر، وصدام حسين «مارسوا خلال حكمهم الظلم والبطش والتعذيب والقتل والقمع».

وأتم نجل عبد الرجمن السويحلي، الرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري قوله زاعما: «يضحكون علينا برفع شعارات مزيفة مثل القومية العربية».

وحفلت تغريدات سابقة للسويحلي الابن بالانحياز لمواقف أردوغان وتأييده للتواجد العسكري التركي في ليبيا ، حتى وصل إلى أن يكتب: «نقولها مرة أخرى، الاتفاقية العسكرية مع تركيا خط أحمر»