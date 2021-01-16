بشير السويحلي: «عبدالناصر وصدام» مجرد طغاة والقومية العربية «شعار مزيف»

هاجم بشير السويحلي، نجل عبد الرجمن السويحلي، الرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري، والذي يقدم نفسه للقنوات على أنه “محلل سياسي” الزعيمين الراحلين المصري جمال عبدالناصر والعراقي صدام حسين واصفا إياههما ب “الديكتاتورية المزيفة والمتخلفة»، حسبما وصف وقال.
«السويحلي» المؤيد للغزو التركي على ليبيا اعتبر عبر تغريدة له على تويتر “أن نهاية أمل للشعوب العربية بدأه عبد الناصر، وأتمه صدام حسين وكلاهما طغاة ومنتجات انظمة عسكرية ديكتاتورية متخلفة».
وواصل أن عبد الناصر، وصدام حسين «مارسوا خلال حكمهم الظلم والبطش والتعذيب والقتل والقمع».
وأتم نجل عبد الرجمن السويحلي، الرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري قوله زاعما: «يضحكون علينا برفع شعارات مزيفة مثل القومية العربية».
وحفلت تغريدات سابقة للسويحلي الابن بالانحياز لمواقف أردوغان وتأييده للتواجد العسكري التركي في ليبيا ، حتى وصل إلى أن يكتب: «نقولها مرة أخرى، الاتفاقية العسكرية مع تركيا خط أحمر»
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