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الدرقاش: ما يحدث في ليبيا مثل المسلسلات التلفزيونية متعددة الأجزاء

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

شبَّه مروان الدرقاش، الناشط المصراتي، المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، ما يحدث في ليبيا بالمسلسلات التلفزيونية متعددة الأجزاء التي يشاهدها.

قال “الدرقاش” على حسابه بـ”فيسبوك”: “ما يجري في ليبيا يذكرني بالمسلسلات التليفزيونية الطويلة ذات الأجزاء المتعددة ولأن المخرج يريد إطالة المسلسل لجني أرباح أكثر فإنه كلما يقع المجرم في ورطة يجعل المخرج له مخرجاً منها لأن انتهاء المجرم وجانب الشر في المسلسل يعني نهاية المسلسل وتوقف جني الأرباح” وفق قوله.

المعروف عن “الدرقاش” هو دفاعه المستميت على بقاء تركيا في ليبيا، واصفاً اتفاقياتها الموقعة مع حكومة الوفاق، بـ”الشرعية”.

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • خدعوك فقالوا الاتفاقيه شرعيه هي فاقده شرعيتها بفقدان الحكومه الموقع عليها لشرعيه ممارسة عملها داخل ليبيا فتلك العصابه والتي تسمي مزاجا في ليبيا حكومة الفرقاطه لم تنل الاعتماد من آخر جسم شرعي وهو البرلمان الذي اختير من قبل الليبين قبل ما يفسدوه الاخوان الفاسدين الذين بتنا نراهم في الايام أضحوا للمستعمر التركي خدم اذلاء طائعين اقدام أردوغان النجسه مُقْبلّين

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