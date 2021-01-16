الدرقاش: ما يحدث في ليبيا مثل المسلسلات التلفزيونية متعددة الأجزاء

شبَّه مروان الدرقاش، الناشط المصراتي، المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، ما يحدث في ليبيا بالمسلسلات التلفزيونية متعددة الأجزاء التي يشاهدها.

قال “الدرقاش” على حسابه بـ”فيسبوك”: “ما يجري في ليبيا يذكرني بالمسلسلات التليفزيونية الطويلة ذات الأجزاء المتعددة ولأن المخرج يريد إطالة المسلسل لجني أرباح أكثر فإنه كلما يقع المجرم في ورطة يجعل المخرج له مخرجاً منها لأن انتهاء المجرم وجانب الشر في المسلسل يعني نهاية المسلسل وتوقف جني الأرباح” وفق قوله.

المعروف عن “الدرقاش” هو دفاعه المستميت على بقاء تركيا في ليبيا، واصفاً اتفاقياتها الموقعة مع حكومة الوفاق، بـ”الشرعية”.