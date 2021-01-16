مجلس الأمن يوافق على تعيين يان كوبيش مبعوثا أمميا لليبيا

قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي وافق يوم الجمعة على تعيين الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيش مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا وذلك بعد نحو عام من استقالة المبعوث السابق بحسب رويترز.

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد رشح كوبيش لخلافة غسان سلامة الذي استقال من المنصب في مارس الماضي بسبب الإجهاد وتولت ستيفاني وليامز، نائبة سلامة، منصب القائم بأعمال المبعوث الدولي إلى ليبيا.

وكان كوبيش وزيرا للخارجية في سلوفاكيا، ويشغل حاليا منصب منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان. كما عمل من قبل مبعوثا للأمم المتحدة في أفغانستان والعراق.