“بن تاهية” يكشف أسباب عزوف المواطنين عن الانتخابات البلدية

أرجع سالم بن تاهية رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، عزوف المواطنين عن انتخاب مجالسهم إلى التخوف من جائحة كورونا وحالة الإحباط من الأداء المتدني للمجالس البلدية السابقة وتدني مستوى التوعية ومشاركة الإعلام المحلي في ذلك.

وقال بن تاهية في تصريحات صحفية ″، إن عراقيل الانقسام السياسي انعكست بشكل كبير على سير العملية الانتخابية بسبب عدم قدرة اللجنة على العمل في بعض المناطق الخارجة عن السيطرة الأمنية لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة.

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