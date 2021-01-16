العثور على جثة لمهاجر غير شرعي في بني وليد

عثر على جثة مجهولة الهوية في منطقة فدراج شرقي بني وليد.

وأوضح عضو جمعية السلام للأعمال الخيرية والإغاثة في بني وليد، هيثم بن لامة، في تصريحات صحفية، إن مكتب انتشال الجثث التابع للجمعية تلقى بلاغا مساء الجمعة بوجود جثة مجهولة في منطقة فدراج، فتوجه أعضاء المكتب للمكان وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى بني وليد العام لحفظها في ثلاجة حفظ الموتى بدار الرحمة بالمستشفى.

وأشار بن لامة إلى أن الكشف المبدئي على الجثة بين أنها تعود لأحد المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية الأفريقية.

وتشهد السواحل الليبية لفظ العديد من جثث المهاجرين الذين يسقطون ضحايا الغرق، بسبب محاولة الهجرة بشكل غير الشرعية فرارا من ليبيا.

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