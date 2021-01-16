«المحجوب»: مسار «5+5» قطع شوطاً كبيراً لكن الإخوان يحاولون عرقلته لإفشاله 

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الليبية اللواء خالد المحجوب، إنهم لا يشككون في اللجنة العسكرية “5+5” ويدركون في الوقت ذاته، أن هناك محاولات إخوانية لعرقلة ما يتم الاتفاق عليه.

أضاف “المحجوب” في مداخلة هاتفية، مع قناة “الحدث” أن: “الإخوان يحاولون عرقلة هذا المسار العسكري في اتفاق 5+5، وأنه من المتوقع تمديد بعض النقاط لأن النص قابل للتعديل والتعامل معه، ومن الممكن التمديد لـ90 يوم أخرى، والإرادة في هذه المسألة دولية وليست محلية فقط”.

وواصل مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الليبية قائلاً: “مسألة فتح الطريق من النقاط التى تم قطع شوطاً كبيراً فيها، وتيار الإخوان يرفض نجاح هذا المسار، وأعتقد أن الاجتماع القادم سيكون حاسماً لتطبيق باقي البنود”.