باشاغا: نتشارك مع بعثة الاتحاد الأوروبي على الأولويات بشأن مستقبل ليبيا

أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا إن الوفاق تتشارك مع بعثة الاتحاد الأوروبي في الأوليات بشأن مستقبل ليبيا.

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وقدم باشاغا في تغريدة له بموقع “تويتر” الشكر لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ورئيس البعثة خوسيه ساباديلعلى دعمهما مضيفا نحن نتشارك نفس الأولويات فيما يتعلق بمستقبل ليبيا والمتمثلة في “الأمن، حكومة الوحدة، المؤسسات الاقتصادية، الإصلاحات، العملية الديمقراطية، والسلام للمواطنين الليبيين”.

وكان رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي أكد أنه التقى باشاغا واتفقا على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية يمكن أن تركز على الانتخابات وإصلاح قطاع الأمن وتحسين الظروف المعيشية اليومية لليبيين مضيفا أن الانتخابات أساسية لمستقبل ليبيا.