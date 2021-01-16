بدء الاقتراع في الانتخابات البلدية بصبراتة وتاجوراء

فتحت مراكز الاقتراع في كل من بلديتي صبراتة وتاجوراء أبوابها بداية من التاسعة صباح اليوم السبت من أجل التصويت في الانتخابات المحلية. ومن المقرر إغلاق باب التصويت في السابعة مساء اليوم السبت.

ووصل رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهية، وفريق مرافق له لبلدية صبراتة لمتابعة سير الانتخابات، حسب اللجنة، التي أكدت أن عملية الاقتراع تسير من دون وجود أية معوقات أمنية.

ويحق لـ 23 ألف و565 شخصا (مسجلين)، أن يصوتوا في الانتخابات ببليدة تاجوراء، موزعين إلى 31 مركزا انتخابيا، بينما في صبراتة يحق لـ 24 ألف و168 شخصا التصويت في 22 مركز انتخابيا.

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