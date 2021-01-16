الاتحاد الأوروبي يعين لإيطالية نتالينا تشيا رئيسة لبعثة يوبام لدى ليبيا

عيّن الاتحاد الأوروبي امس الجمعة، الإيطالية نتالينا تشيا رئيسة لبعثته لدى ليبيا يوبام، خلفا للإيطالي فينتشينزو تاليافيري الذي يشغل المنصب منذ سبتمبر 2016.

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان، أن تشيا ستباشر وظيفتها الجديدة ابتداء من يوم 1 فبراير المقبل على رأس هذه المهمة التي تم إنشاؤها من طرف الاتحاد الأوروبي لأول مرة سنة 2013.

وناتالينا هي موظفة مدنية إيطالية عملت على مستوى رفيع لأكثر من 20 عامًا، سواء في إيطاليا -بصفتها مديرة مكتب التعاون الدولي والمساعدة الفنية التابع لإدارة الجمارك الإيطالية- أو على الصعيد الدولي، بقيادة بعثات وبرامج ومشاريع في قطاع الأمن المدني، خصوصا في مجال إدارة الحدود وقضايا الأمن والعدالة ذات الصلة.

وبعثة يوبام في ليبيا هي بعثة مدنية بموجب سياسة الأمن والدفاع المشتركة، والتي تم إطلاقها في 22 مايو 2013، لتكون مكلفة بالمساهمة في جهود السلطات الليبية لتعطيل شبكات الجريمة المنظمة المتورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والإرهاب