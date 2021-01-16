سقوط أمطار رعدية على أغلب مناطق شمال البلاد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تشهد أغلب مناطق شمال البلاد خاصة الشمال الشرقي فرصة سقوط أمطار تصحبها خلايا من السحب الرعدية، مع رياح غربية نشطة السرعة على المناطق الساحلية.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز تشهد مناطق رأس أجدير سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة تكاثرا للسحب من حين إلى آخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصة هذه الليلة وصباح الغد تصحبها خلايا من السحب الرعدية قد تكون جيدة على بعض المناطق.

والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى ما بين (15-18) م ولا تتجاوز (13) م على المرتفعات الجبلية.

أما في الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد والواحات ومرادة تكون فرصة سقوط أمطار متفرقة وجيدة إلى غزيرة أحيانا على مناطق إجدابيا وسهل بنغازي ومناطق الجبل الأخضر تصحبها خلايا من السحب الرعدية مما تسبب في تراكم المياه في المناطق المنخفضة وجريان بعض الأودية.

والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على مناطق الساحلية تتجاوز سرعتها (50) کم/ساعة، ودرجات الحرارة القصوى ما بين (13-18) م على أغلب المناطق.

بينما في الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى ما بين (16-20) ف.

أما الكفرة والسرير وتازربو تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى ما بين (19-22) م.