تكريم للعاملين بمركز العزل السريري بمستشفى ودان العام

كرّمت عيادة الشفاء التخصصية بمدينة هون الفريق الطبي ومساعديهم بمركز العزل السريري بمستشفى ودان العام واللجنة الرئيسة لمجابهة كورونا لدورهم في التصدي لهذا الوباء.

والقيت في الاحتفالية المصغرة التي اقيمت بهذه المناسبة عديد الكلمات حيا فيها المتحدثين بالتضحيات الجسام التي يقدمها الفريق الطبي واطقم التمريض والفنيين والكادر الوظيفي المصاحب لهم طوال هذه الفترة والجهد الذي يبذلونه وتواجدهم المتواصل للعناية بالحالات المصابة منذ انشاء المركز بداية ظهور كورونا .

ووزعت على الفريق العامل بالمركز من اطباء وممرضين وفنيين شهادات الشكر والتقدير والهدايا الرمزية تكريما لهم لدورهم المميز في خدمة المجتمع .