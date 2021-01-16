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طقس ليبيا لـ 3 أيام: الارصاد تتوقع امطار جيدة ورعدية اليوم وغدا على هذه المناطق

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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

توقع خبراء المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي، في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا لمدة ثلاثة ايام ان تشهد أغلب مناطق شمال ليبيا فرصةً لسقوط أمطار تصحبها خلايا من السحب الرعدية/ مع رياح غربية نشطة السرعة على المناطق الساحلية.

وفيما يلي تفاصيل النشرة الجوية الصادرة اليوم السبت الموافق 2021/01/16 المركز الوطني للأرصاد الجوية:

رأس أجدير – سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:
الطقس يشهد تكاثر للسحب من حين إلى آخر مع فرصة سقوط امطار متفرقة خاصة هذه الليلة وصباح الغد تصحبها خلايا من السحب الرعدية قد تكون جيدة على بعض المناطق، والرياح تكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى ما بين 15-18مْ ولا تتجاوز 13مْ على المرتفعات الجبلية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده
الطقس يشهد فرصة سقوط امطار متفرقة وتكون جيدة إلى غزيرة احياناً على مناطق اجدابيا سهل بنغازي ومناطق الجبل الاخضر تصحبها خلايا من السحب الرعدية مما تسبب في تراكم المياه في المناطق المنخفضة وجريان بعض الاودية، والرياح تكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية تتجاوز سرعتها 50 كم/ساعة، ودرجات الحرارة القصوى ما بين 13-18مْ على اغلب المناطق.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة
الطقس يشهد سماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى ما بين 16-20مْ.

الكفرة – السرير – تازربو
الطقس بالمنطقة يشهد سماء صافية إلى قليلة السحب والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى مابين 19-22مْ.

ربما تحتوي الصورة على: ‏نص مفاده '‏الأحوال الجوية المتوقعة ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اليوم السبت -01-16 1202م فرصة سقوط أمطار على اغلب مناطق شمال ليبيا خاصة على مناطق الشمال الشرقي تصحبها السحب السرعة على المناطق .الساحلية تصحبها ملخص وصباح خاصة رصة سقوط جيدة على المناطق .الساحلية تتجاوز (13) على المرتفعات الطقس تكاثر للسحب السحب عدية قدتكو حين شمالية غربية معتدلة احيانا إجدابيا بنغازي ومناطق الجبل تراكم المناطق المنخفضة وجريان بعض الاودية مناطق الساحلية تتجاوز عتها (50) كم/ساعة. فرصة خلايا السحب :الرياح: شمالية غربية معتدلة نشطة الحرارة القصوى متغيرة الاتجاه خفيفة .السرعة -16) درجات. الحرارة (91-22(م. السماء صافية :الرياح: متغيرة الاتجاه درجات الحرار القصوى‏'‏

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