امراجع غيث: مشروع إعداد الميزانية سيكون جاهزا خلال 10 أيام

قال وزير المالية بالحكومة الليبية المؤقتة امراجع غيث، إن اللجنة المختصة بتوحيد الميزانية العامة للبلاد هذا العام قد بدأت اجتماعاتها لإعداد الميزانية ومن المفترض أن تجهز خلال عشرة أيام.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، مع وزارة المالية امراجع غيث، حيث أطلع الأخير رئيس الحكومة على نتائج اجتماع اللجنة المختصة بتوحيد الميزانية العامة للدولة للعام 2021 .

ووضع الوزير رئيس الحكومة في صورة اللقاء الذي جمع المعنيين بالشأن المالي والمصرفي في بلدية البريقة حول توحيد الميزانية العامة للدولة للعام 2021 ميلادي.

وأكد وزير المالية أن الخطوات التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة ستجعل للبلاد ميزانية موحدة لا تشهد عجزا في أي من بنودها.