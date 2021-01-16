«النعمي»: أشك في قانونية انتخابات البلديات وربما هناك «يد سوداء» تدفعنا نحوها

شكك عبد الحميد النعمي، وزير خارجية «حكومة الإنقاذ» الأسبق، في الأساس القانوني للانتخابات البلدية، وكتب تحت نفس العنوان، على حسابه بـ”فيسبوك” ما يدعوه للتشكيك في قانونية هذه الانتخابات.

قال “النعمي”: “تُطرح العديد من التساؤلات حول انتخابات المجالس البلدية وفق نظام القائمة المقفلة خاصة بعد الدعاوي التي رفعت ضدها في زوارة والشويرف والاحكام التي صدرت بشانها”.

أضاف قائلاً: “فهل تسرعت وزارة الحكم المحلي بالبدء باجراء الانتخابات قبل الاتفاق على نظام انتخابى لا يكون سببا في مزيد من الفتن؟.. أم ان هناك يد سوداء تدفعنا نحوها” وفق قوله.