زهران: ليبيا بمثابة التهديد الأول للأمن القومي المصري

أكد سفير مصر بواشنطن معتز زهران أن ليبيا باتت بمثابة التهديد الأول للأمن القومى المصرى فى الوقت الراهن

وبين زهران خلال مشاركته كضيف فى حوار افتراضى بالفيديو مع المجلس الوطنى للعلاقات الأمريكية ـ العربية أن ليبيا باتت بمثابة التهديد الأول للأمن القومى المصرى فى الوقت الراهن، منوها إلى أنه على مدى التاريخ لم يكن التهديد لمصر قادما من الغرب، ولكن بسبب الفوضى فى ليبيا، أولينا اهتماما رئيسيا للتوصل إلى تسوية سياسية، فنحن ندرك أنه ليس ثمة حل عسكرى للصراع الداخلى فى ليبيا.

وأوضح زهران أن القاهرة تشعر بالقلق من التدخل الخارجى المستمر فى الشأن الليبى وبين أن مصر تمسكت بدعوة جميع الأطراف الخارجية الموجودة فى ليبيا للخروج منها لأن وجودها أدى إلى تفاقم الأوضاع وخصوصا حين يكون فى ليبيا ميليشيات متطرفة وإرهابية وتجد دعما مستمرة من أطراف إقليمية مبينا أن ذلك من القضايا الهامة التى تحرص مصر على إيضاحها للإدارة الجديدة بالولايات المتحدة حسبما نقل موقع اليوم السابع المصري.

وشدد على أن مصر تدعم جهود السلام فى ليبيا وتفاهم الأطراف المتصارعة على المستويات العسكرية والسياسية والقانونية ونلعب دورا رئيسيا فى هذا المجال.

ونبه السفير إلى أنه حين أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى أن هناك خطا أحمر عند سرت والجفرة كان فى واقع الأمر يدعو للسلام لأن هذا الخط الأحمر يعنى أنه لا يجب توغل من الشرق ضد الغرب والعكس.