«الشلماني» ينفي اعتراض تونس والجزائر على رفع الحظر عن الملاعب الليبية

نفى رئيس الإتحاد الليبي لكرة القدم، عبد الحكيم الشلماني، اعتراض الدولتين الشقيقتين تونس والجزائر على رفع الحظر عن الملاعب الليبية، مؤكدا أنها مجرد شائعات.

وذكر الاتحاد في بيان له، «أن كل الشائعات التي تتداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إعتراض الدولتين الشقيقتين تونس والجزائر على رفع الحظر عن الملاعب الليبية هي أخبار غير صحيحة».

وأوضح الاتحاد أن دولتي تونس والجزائر لا يوجد بها أعضاء ضمن المكتب التنفيذي بالاتحاد الافريقي لكرة القدم.

وأشاد الاتحاد الليبي لكرة القدم بالعلاقة الطيبة التي تربط ليبيا بالبلدين الشقيقين ومدى التعاون معهم في المجالات الرياضية.