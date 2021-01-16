المحجوب: اجتماع اللجنة العسكريةً المقبل سيناقش فتح الطريق الساحلي وخروج المرتزقة من خطوط التماس

ليبيا – أوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش، اللواء خالد المحجوب، أن الاجتماع اللجنة العسكريةً سيناقش استكمال الترتيبات الأمنية وتنفيذ البنود المتفق عليها.

المحجوب قال في تصريح لـ”العربية.نت” إن من بين البنود المتفق عليها هو إعداد الآليات والخطوات التنفيذية على الأرض لفتح وإخلاء الطريق الساحلي بين شرق وغرب البلاد بمسافة تسمح بمرور آمن للمواطنين، وتأمين الطرق بعد فتحها، وكذلك نزع الألغام.

وأشار إلى أن الاجتماع سيبحث خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من خطوط التماس ومن المنطقة.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية