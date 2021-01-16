مجلس الأمن يُوافق على تعيين “كوبيش” مبعوثًا جديدًا إلى ليبيا

أعطى مجلس الأمن الدولي موافقته على تعيين السلوفاكي يان كوبيش، مبعوثًا جديدًا إلى ليبيا، بعد أقل من يومين على تقديم ملفّه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، مبعوثًا له، بحسب ما أفادت به مصادر دبلوماسية نقلاً عن “رويترز

وكان “غوتيرش” قد أرسل، الخميس، خطابًا إلى أعضاء مجلس الأمن، مُبديًا عزمه على تعيين ممثل الأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيش، في منصب المبعوث الجديد للأمم المتحدة في ليبيا، خلفًا للّبناني غسان سلامة، الذي قدم استقالته في مارس 2020 لأسباب صحية.

تأخير تسمية بديل عن “سلامة”؛ يعزوه مراقبون لعدة أسباب، من بينها موقف الدول الأفريقية التي أصرّت على ضرورة تعيين شخص منحدر من هذه القارة، لتولي المهمة، فيما يعزوه آخرون لتعنّت بعض الدول باختيار شخصية ربما تضرّ بمصالحها في هذا البلد؛ ممّا يعكس حالة عدم التفاهم الدولي حول ليبيا.

وكان مجلس الأمن قد وافق، في ديسمبر الماضي، على ترشيح المنسق الأممي الخاص المعني بالتسوية في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، مبعوثًا أمميًا إلى ليبيا، لكنه رفض لاحقًا تولي هذا المنصب، وأنهى عمله في أجهزة الأمم المتحدة في آخر أيام السنة الماضية؛ لأسباب عائلية.

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