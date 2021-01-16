عدل الوفاق: تسليم جثتين لذويهما بعد انتشالهما من مقابر ترهونة

أعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق تسليم جثتين لذويهما بعد انتشالهما من المقابر الجماعية بترهونة والتعرف عليهما.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العدل بحكومة الوفاق أن رئيس اللجنة المكلفة بموجب قرار وزير العدل رقم 411 لسنة 2020 للبحث والكشف عن المقابر الجماعية بمدينة ترهونة سلم الجمعة جثتين عثر عليهما في المقابر الجماعية بمشروع الربط بالمدينة، تعود للمواطنين ( علي محمد رمضان سالم من مواليد 1992، ومحمود الاسمر المختار الساعدي من مواليد 1980.

وأكدت الوزارة أنه جرى تسليم الجثامين لذويهما بمقر الطب الشرعي – طرابلس، بعد أخذ الإذن من وكيل النيابة بمكتب النائب العام واستكمال إجراءات التعرف الثانوية من خلال الملابس والعلامات المميزة بالجثة وأخذ العينات اللازمة.