الصحفي أحمد الخميسي: المجلس الرئاسي غير قادر على توفير مخزون استراتيجي من الحبوب

أفاد أحمد الخميسي الصحفي المتخصص في الاقتصاد، بأن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة غير قادرة على توفير مخزون استراتيجي من الحبوب.

وأضاف الخميسي في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أنه من الضروري إعادة الاعتبار للهيئة العامة لحبوب وعدم التلاعب بالأمن الغذائي الليبي في صالح احتكارات السماسرة.

وبين أن صوامع الحبوب فارغة والمجلس الرئاسي غير قادر على توفير مخزون استراتيجي للحبوب، مشيرا إلى أن ذلك في الوقت الذي تتم فيه احتكار السلع للسماسرة.

وشدد على ضرورة حل أزمة احتكار سماسرة الغذاء للسلع بإعادة الاعتبار للهيئة العامة لحبوب وعدم التلاعب بالأمن الغذائي.

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