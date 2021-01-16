أول رحلة جوية لـ«طيران البراق» تصل إلى الإسكندرية من بنغازي

وصلت أول طائرة تابعة لشركة «طيران البراق» إلى مطار برج العرب في الإسكندرية من مطار بنينا الدولي في بنغازي، أمس الجمعة.

وكانت الشركة أعلنت في أوائل يناير الجاري أنها تستعد لإطلاق خط رحلات مباشر بين بنغازي ومدينة الإسكندرية.

وقبل ذلك، قررت «طيران البراق» في أكتوبر الماضي إطلاق أولى رحلاتها المباشرة بين طرابلس وبنغازي، بواقع رحلتين يوميا، باستثناء يوم السبت.

يشار إلى أنه يجري أسبوعيا تسيير رحلات طيران بين مصر وأربعة مطارات ليبية هي: بنغازى وطبرق والأبرق ومعيتيقة.

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