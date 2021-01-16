عودة الدراسة بالمعهد العالي للتمريض والتقنيات الطبية بهون

عادت الدراسة مؤخرا بالمعهد العالي للتمريض والتقنيات الطبية بمدينة هون ببلدية الجفرة في كافة الاقسام والتخصصات لفصل الخريف 2020/ 2021م مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية المشددة لمجابهة كورونا من تباعد وتعقيم وارتداء الكمامات بعد توقف استمر لعدة اشهر .

وقالت مديرة المعهد غزالة يامي لمراسل بوابة افريقيا الاخبارية بان قرار عودة الدراسة باقسام المعهد اتخذ بالتشاور مع اللجنة الرئيسة لمجابهة كورونا ببلدية الجفرة مع التشديد على اتباع التعليمات الصادرة بالخصوص .

واوضحت بان طالبات المعهد بالقسم الداخلي من اللواتي يقطن في المناطق البعيدة تم استثنائهن في الفترة الحالية تجنبا لاي طارئ وحفاظا على صحتهن .

واشارت الى ان ادارة المعهد تسعى الى استحداث اقسام جديدة خلال السنوات الدراسية القادمة نظرا لمتطلبات سوق العمل في مناطق الجنوب الليبي لتغطية العجر في في التخصصات الفنية والطبية المهمة بالمستشفيات والمراكز الصحية وكذلك عيادات القطاع الخاص .