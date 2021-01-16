السلوفاكي يان كوبيتش.. تعرف على السيرة الذاتية للمبعوث الاممي الجديد إلى ليبيا

وافق مجلس الأمن الدولي الجمعة على مقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتعيين ممثل الأمم المتحدة في لبنان السلوفاكي يان كوبيتش مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا حسبما أفاد دبلوماسيون.

وفي تفاصيل سيرته الذاتية فإن السلوفاكي كوبيتش البالغ من العمر 68 عاما، منذ كانون الثاني/يناير 2019 منسقا خاصا للبنان.

ورأس خلال حياته المهنية البعثة الأممية في العراق بين 2015 و2018 وفي أفغانستان بين 2011 و2015.

تقلد منصب وزير الخارجية في بلاده ما بين اعوام 2006 و2009، كما شغل منصب الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بين 1999 و2005.

في لبنان، برز كوبيتش سريعا بخطابه الصريح والمباشر وانتقاده للقادة اللبنانيين بشكل غالبا ما كان شديدا.

وستفرض عليه مهماته الجديدة تدعيم الوقف الهش لإطلاق النار في ليبيا وتأكيد انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من بلد يشهد تدخلات عدة.

وكان مجلس الأمن وافق نهاية 2020 على تعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا جديدا إلى ليبيا قبل أن يعلن نهاية كانون الاول/ديسمبر اعتذاره لأسباب “عائلية”.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي