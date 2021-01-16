أردوغان لـ«كونتي»: التعاون مع حكومة الوفاق «نافع»

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التعاون مع حكومة الوفاق بالتعاون النافع، وذلك في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

وزعم رجب طيب أردوغان، أن تركيا تولي أهمية للعلاقات مع إيطاليا، معربًا عن رغبتهم في عقد القمة الثالثة بين حكومتي البلدين في تركيا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين أردوغان، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، وفقاً لوكالة “الاناضول” التركي.

وأشار البيان إلى أن أردوغان وكونتي، بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية، إضافة إلى المستجدات الإقليمية.

ونقل البيان الرئاسي التركي وصف رجب طيب أردوغان للتعاون الإيطالي مع حكومة الوفاق بأنه نافع.