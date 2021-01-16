ليبيا الان

أردوغان لـ«كونتي»: التعاون مع حكومة الوفاق «نافع»

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التعاون مع حكومة الوفاق بالتعاون النافع، وذلك في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

وزعم رجب طيب أردوغان، أن تركيا تولي أهمية للعلاقات مع إيطاليا، معربًا عن رغبتهم في عقد القمة الثالثة بين حكومتي البلدين في تركيا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين أردوغان، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، وفقاً لوكالة “الاناضول” التركي.

وأشار البيان إلى أن أردوغان وكونتي، بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية، إضافة إلى المستجدات الإقليمية.

ونقل البيان الرئاسي التركي وصف رجب طيب أردوغان للتعاون الإيطالي مع حكومة الوفاق بأنه نافع.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • نعم هذا صحيح لايطاليا كبير الفضل علي مافيات الاجرام وكسب مال الحرام او ما يعرف في ليبيا بحكومة الرئاسي حتي قبل فضل تركيا فقد ساهمت ايطاليا مساهمه فعاله في الضغط داخل اروقة الأمم المتحده من آجل تعيين عملاء في حكومه جديده في ليبيا بدل حكومة البرلمان في شرق البلاد للحفاظ علي مصالح شركات ايطالية عامله في ليبيا اولا لا يوجد عملاء لايطاليا في حكومة البرلمان لذلك يجب ان لا تستمر في العمل من شرق البلاد ليس لايطاليا فيها عملاء وعلي ايطاليا البحث عن تشكيل حكومه ثانيه بل لابد لايطاليا من تأييد اي حكومه في الغرب الليبي مهما كانت سيئة الاداء فما يهم ايطاليا هم العملاء وحسن الاداء لأن نشاط شركات البترول الايطاليه يتركز في الغرب الليبي ولهذا ايطاليا ساهمت في تنصيب العملاء في الصخيرات وآتت بهم مزفوفين   في فرقاطه ايطاليه ورست بهم  الي حيث المكان الذي يفترض ان يقوموا فيه بادوار العماله ونصبت ايطاليا قاعده في مصراته لحماية حكومة العملاء من نوائب الدهر ومن اي بلاء واي كلام غير هذا فهو هراء لذلك يحق للقردو خان ان يثني علي الدور النافع الذي قامت به ايطاليا حيال انتقاء العملاء وزفاف العملاء زحمايه العملاء بأنشاء قاعده ايطاليه واسعه الارجاء لحمايه

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