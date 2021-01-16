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البيوضي: الكثير من الشجعان بلجنة الـ 75 لن يمرروا صفقة مشبوهة تخدم أجندة “الدكنونيين”

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي إنه تم وضع عوائق كبرى أمام صفقة التمرير ، و بات من الصعب تماما إنتاج السلطة التنفيذية المراد لـ”ملتقى hd” أن ينتجها بشعارات فضفاضة واستغلالا للظروف الليبية شديدة التعقيد.
البيوضي أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :”بداخل الأعضاء الـ 75 كثير من الشجعان ( رغم الاختلاف معهم ) في بعض الصمت حول قضايا أساسية ، إلا أنهم ملتزمون بعدم السماح بتمرير صفقة مشبوهة خدمة لأجندة الدكنونيين” في إشارة منه لأجندة لجماعة الإخوان المسلمين.
واختتم قائلاً :”ملفات كبرى فتحت و تجوب العواصم ، و يبدو أن مبعوثًا خاصًا جديدًا سيشرف على عملية الانتخابات وإنتاج سلطة جديدة يعترف بها الجميع وسنشهد عملية إزاحة كبرى ، تعيد تخريط المشهد السياسي الليبي على نحو مختلف”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • الليبيين صاروا اكثر وعي أن جميع فئات الشعب الليبي قد استشعرت خطر جماعة الإخوان الإرهابية، والأفكار الخبيثة المنحرفه التي تستخدمها لبث سمومها في المجتمع الليبي ومحاولات السيطرة عليه وإقامة مشروعها المزعوم المبني على العنف والتطرف والإرهاب وعدم قبول الآخر ويجب علي الليبيين التصدي وبعنف لمشروع الأخوان الأخساء

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