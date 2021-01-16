البيوضي: الكثير من الشجعان بلجنة الـ 75 لن يمرروا صفقة مشبوهة تخدم أجندة “الدكنونيين”

ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي إنه تم وضع عوائق كبرى أمام صفقة التمرير ، و بات من الصعب تماما إنتاج السلطة التنفيذية المراد لـ”ملتقى hd” أن ينتجها بشعارات فضفاضة واستغلالا للظروف الليبية شديدة التعقيد.

البيوضي أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :”بداخل الأعضاء الـ 75 كثير من الشجعان ( رغم الاختلاف معهم ) في بعض الصمت حول قضايا أساسية ، إلا أنهم ملتزمون بعدم السماح بتمرير صفقة مشبوهة خدمة لأجندة الدكنونيين” في إشارة منه لأجندة لجماعة الإخوان المسلمين.

واختتم قائلاً :”ملفات كبرى فتحت و تجوب العواصم ، و يبدو أن مبعوثًا خاصًا جديدًا سيشرف على عملية الانتخابات وإنتاج سلطة جديدة يعترف بها الجميع وسنشهد عملية إزاحة كبرى ، تعيد تخريط المشهد السياسي الليبي على نحو مختلف”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية