مجلس الأمن يعطي الضوء الأخضر لتعيين كوبيتش مبعوثًا جديدًا إلى ليبيا

ليبيا – أعطى مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة الضوء الأخضر لتعيين ممثل الأمم المتحدة بلبنان، السلوفاكي يان كوبيتش، مبعوثا جديدا إلى ليبيا.

كوبيتش كان وفقاً لقناة “العربية” منذ يناير 2019 منسقًا خاصًا للبنان. ورأس خلال حياته المهنية البعثة الأممية في العراق بين 2015 و2018 وفي أفغانستان بين 2011 و2015 وذلك بعد أن كان وزيرا لخارجية بلاده بين 2006 و2009 وأمينٍا عامٍا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بين 1999 و2005.

وكوبيتش مولود في الثاني عشر من نوفمبر العام 1952 ويتحدث السلوفاكية والتشيكية والإنكليزية والروسية والفرنسية.

وبرز في لبنان، سريعًا بخطابه الصريح والمباشر وانتقاده للقادة اللبنانيين بشكل غالبًا ما كان شديدًا.

واقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اسم كوبيتش على مجلس الأمن، وستفرض عليه مهماته الجديدة تدعيم الوقف الهش لإطلاق النار في ليبيا وتأكيد انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية