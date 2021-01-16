مسؤول بمالية الوفاق يزف خبراً ساراً بشأن “علاوة الزوجة والأبناء” ويحدد مبلغاً متوقعاً للميزانية وسعر النفط المقترح

كشف مسؤول بوزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني إن مقترح ميزانية ليبيا 2021 الموحدة لكلتا الحكومتين تتراوح قيمته ما بين 70 و75 مليار دينار، مشيراً إلى أن السبب في ارتفاع قيمتها يأتي لإحتسابها بسعر الصرف الجديد 4.48 دنانير مقابل الدولار الأميركي.

وأشار المسؤول أشار في تصريحات صحفية، إلى أن ليبيا تعول على إنتاج ما بين 1.3 إلى 1.5 مليون برميل نفط يوميًا في العام الحالي 2021، على أساس سعر نفط 50 دولارًا للبرميل في الميزانية المقترحة.

وأوضح المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، أن هناك زيادة في الموازنة الجديدة شملت منحة الزوجة والأبناء، بالإضافة إلى إعادة إعمار المناطق المتأثرة بالحروب، وتفعيل الحكم المحلي ودوره في إدارة الخدمات المحلية وبعض المشروعات الأخرى، ومعالجة الانقطاع في التيار الكهربائي وتوفير الأموال للمؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج.

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