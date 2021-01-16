توقف الاتصالات جراء قطع كابل للألياف البصرية

أخبار ليبيا 24

تسبب قطع في كابل الألياف البصرية بين بلدتي الأبرق والقبة بمنطقة الجبل الأخضر شرقي البلاد بانقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت.

وأكد مدير عام شركة هاتف ليبيا، مسعود الأوجلي، لـ أخبار ليبيا 24، الجمعة، أن مهندسي وفنيي شركة هاتف ليبيا يعملون على إصلاح العطل حتى تعود الخدمات من جديد خلال الساعات القادمة.

وناشد الأوجلي، المواطنين وشركات المقاولات بعدم القيام بأي أعمال حفر عشوائية أو أعمال نظافة بآليات ثقيلة قبل الرجوع إلى الجهات المختصة، حتى لا تؤدي مثل هذه الأعمال العشوائية إلى انقطاع أو تردي الخدمات على المواطنين سواء من اتصالات أو أي خدمات أخرى.