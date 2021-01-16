الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوافق على تشكيل لجنة لتفقد الملاعب الرياضية بليبيا

وافق المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في ختام اجتماعه اليوم السبت بالعاصمة الكاميرونية ياوندي على طلب الاتحاد الليبي لكرة القدم على تشكيل لجنة من أعضاء الاتحاد لزيارة ليبيا وتفقد المنشآت والملاعب الرياضية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن الموافقة على زيارة ليبيا خطوة متقدمة لرفع الحظر على الملاعب الليبية.

وأكدت الوزارة أن الطلب الليبي دعمه رؤساء اتحادات شمال افريقيا وعدد من الدول الافريقية التي طالبت جميعا برفع الحظر عن الملاعب الليبية بعد تحسن الوضع الامني والسياسي في ليبيا