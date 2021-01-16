تقريرٌ يرصُد الضرباتِ الجويةِ في ليبيا منذ 2012

نشر موقع “Airwars” خرائط شاملة لأكثر من 5400 غارةٍ جويةٍ ومدفعيةٍ في ليبيا منذ عام 2012.

وغطّت البيانات الجديدة، جميع الضربات المعروفة التي تم الإبلاغ عنها محليًا، حتى الآن، والتي نفذتها جميع الأطراف في الحرب، التي توقفت بعد اتفاق وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.

وبحسب فريق من الباحثين والمتخصصين في تحديد المواقع الجغرافية؛ فقد تم الإبلاغ عن 230 حدثًا تسببت في أضرار مادية في ليبيا منذ عام 2012.

ووفقًا لبيانات “Airwars”، فإن الصراع الليبي منذ عام 2012 حتى الآن، قد أودى بحياة ما يصل إلى 1100 مدني، جرّاء الضربات الجوية والمدفعية.

وخلص الموقع إلى أن ما تظهره الخرائط يُوضّح، بقوة، مدى تأثر ليبيا بالغارات الجوية، طوال الفترة الانتقالية، التي استمرت عشر سنوات، حيث شهدت البلاد فترات قتالٍ عنيفةٍ منذ عام 2012.

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