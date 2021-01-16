لجنة الانتخابات تعلن عن بدء الاقتراع في بلديتي صبراتة وتاجوراء

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم السبت، أنه تم فتح مراكز الاقتراع في كل من بلديتي صبراتة وتاجوراء بداية من التاسعة صباحاً من أجل التصويت في الانتخابات المحلية، موضحة أنه من المقرر إغلاق باب التصويت في السابعة مساء.

واوضحت اللجنة في تدوينة له عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهية، وصل وفريق مرافق له لبلدية صبراتة لمتابعة سير الانتخابات، مؤكدة أن عملية الاقتراع تسير من دون وجود أية معوقات أمنية.

وأشارت اللجنة إلى أنه يحق لـ 23 ألف و565 شخصا (مسجلين)، أن يصوتوا في الانتخابات ببليدة تاجوراء، موزعين إلى 31 مركزا انتخابيا، بينما في صبراتة يحق لـ 24 ألف و168 شخصا التصويت في 22 مركز انتخابيا.

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