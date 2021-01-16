أعلنت إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات بهيئة السلامة الوطنية، انتشال مخلفات حرب بمزرعة بظاهر القلعة في طرابلس.

وحذرت إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات من الاقتراب من أي جسم غريب والإبلاغ عنه عبر الأرقام التالية:

021-4775557، 021-4773802،021-4779906

وكانت إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات بهيئة السلامة الوطنية، أعربت عن استياءها من عدم الاستجابة للنداءات المتكررة لمساعدتها بالأجهزة للكشف عن الألغام، محمله السلطات مسؤولية الدماء التي تسيل جراء انفجار الألغام.

وقالت الإدارة أنه ومنذ الثماني سنوات الماضية وإلى هذه اللحظة لم يتم دعم إدارة المفرقعات من أي مسئول في الهيئة بأي إمكانيات أو احتياجات موضحة أن كل الأعمال كانت بالمجهودات الشخصية من اجل سلامة الوطن والمواطن.

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