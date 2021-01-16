أوبك: ليبيا تتصدر الدول الأعضاء في زيادة الإنتاج النفطي

أعلنت منظمة أوبك، اليوم السبت، أن ليبيا احتلت المرتبة الأولى بين أكثر الدول الاعضاء التي قامت برفع إنتاجها النفطي في المنظمة في شهر ديسمبر الماضي.

وذكرت المنظمة النفطية في تقريرها الشهري أن العراق احتل المرتبة الثانية بين أكثر الدول الأعضاء التي قامت برفع إنتاجها النفطي في المنظمة في الشهر الماضي.

وقالت المنظمة، إن “إنتاج الدول الـ 13 الأعضاء في منظّمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، ارتفع في الشهر الماضي.

وأوضحت أن إنتاج الدول الأعضاء بلغ في المتوسط 25.362 مليون برميل يوميا، بارتفاع بلغ 279 ألف برميل يوميا عن مستويات نوفمبر 2020 الذي بلغ 25.083 مليون برميل يوميا”.

واضافت ان “الزيادة في إنتاج أوبك جاءت من ليبيا، الذي بلغ إنتاجها 1.224 مليون برميل يوميا وبزيادة بلغت 136 الف برميل عن الشهر الذي سبقه، اضافة الى الامارات وبزيادة بلغت 63 الف برميل عن الشهر الذي سبقه “.