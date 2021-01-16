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الملف الليبي يتصدّر مُباحثات “إيطالية- بريطانية”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تصدّر الملف الليبي محادثات رئيس الحكومة الإيطالية، جوزيبي كونتي، مع نظيره البريطاني، بوريس جونسون.

وأوضح “كونتي”، في تغريدة له، أن محادثاته الهاتفية مع “جونسون”، تناولت الملف الليبي، دون أن يحدّد تفاصيل ما دار بينهما، خلال هذا الاتصال.

وكان “كونتي”، قد دعا نظيره الإسباني، بيدرو سانشيز، إلى المساهمة في بسط الاستقرار في ليبيا.

وتصاعدت وتيرة المباحثات الدولية بشأن الملف الليبي، بالتزامن مع استمرار البعثة الأممية للدعم في ليبيا، في تسيير الحوار السياسي والاقتصادي والعسكري بين طرفيْ الصراع في ليبيا.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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