مُشاوراتٌ “روسية- تركية” حول حلّ الأزمة الليبية

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، مع السفير التركي في موسكو؛ الأوضاع في سوريا وليبيا.

وذكر بيان الخارجية الروسية، أن الطرفيْن أكدا ضرورة البحث عن حلول مقبولة لهما؛ من أجل حلّ الأزمتيْن الليبية والسورية، في أقرب وقت ممكن، على أساس الإطار القانوني الدولي الحالي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، قد أكّد، مؤخرًا، على ضرورة انخراط كافة الأطراف السياسية في ليبيا، في حوار شامل؛ يُنهي سنواتٍ من الصراع.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن أنقرة مُصرّة على إبقاء ما أسماه “نافذة الفرص”، مفتوحةً لحلٍّ سياسيٍّ قابلٍ للتطبيق، وشاملٍ ودائمٍ وسلميٍّ في ليبيا.

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