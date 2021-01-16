الوطني للأرصاد يحذر الصيادين من رياح قوية على الساحل الممتد من الخمس إلى طبرق

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من هبوب رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من الخمس إلى طبرق، موضحا أن التحذير بدايته من التاسعة صباح اليوم وينتهي عند الثانية عشر غدا الأحد.

و توقع المركز في نشرته الجوية احتمال سقوط أمطار على غالب مناطق شمال ليبيا خصوصا على مناطق الشمال الشرقي، مضيفا أن هذه الأمطار ستصحبها خلايا من السحب الرعدية، فيما يتوقع أن تهب رياح غربية نشطة السرعة على المناطق الساحلية.

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