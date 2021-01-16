بلدي طبرق يستنكر تعذيب ثلاثة مصريين على يد مهربي بشر

استنكر المجلس التسييري لبلدية طبرق ، ما تعرض له ثلاثة مصريين من تعذيب بعد أن كانوا محتجزين في أحد أوكار تهريب البشر بمنطقة باب الزيتون الواقعة على بعد 20 كيلومتر شرق طبرق.

وقال المجلس في بيان له إنه يستنكر الممارسات الإجرامية التي يتعرض لها المهاجرين غير الشرعيين أيا كانت جنسياتهم، مؤكدا أن هذا الأمر يتنافى مع تعاليم ديننا وحقوق الإنسان ويندرج تحت تصنيف الجرائم ضد الإنسانية.

ودعا المجلس التسييري، القوى الأمنية والقوات المسلحة إلى الوقوف بحزم ضد المجرمين والقضاء عليهم وعلى أوكارهم، مناشدا المواطنين إلى الإدلاء بشهاداتهم حتى تتمكن الجهات المسؤولة من القيام بواجباتها.

وعثرت قوة تابعة لمديرية أمن طبرق يوم الإثنين الماضي، على ثلاثة مصريين عليهم آثار تعذيب بمنطقة باب الزيتون وجرى نقلهم لمركز طبرق الطبي، وفارق أحدهم الحياة، بعد تعرضهم للتعذيب من قبل عصابة تمتهن تهريب البشر.

وتنشط في المنطقة الممتدة شرق طبرق ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والابتزاز، ومطالبة أهالي المهاجرين غير الشرعيين المصريين بدفع قيم مالية ضخمة مقابل إطلاقهم وإلا قتلهم.