لجنة مجابهة كورونا طرابلس: سنشدد الإجراءات الاحترازية بالمنافذ الحدودية والتي قد تصل لإيقاف السفر

ليبيا – قال عضو اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا، هشام بن مسعود، إن الاجتماع الطارئ الذي عقدته اللجنة الخميس، مع لجنة الوبائيات تمخضت عنه عدة توصيات، منها ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية على الحدود الليبية.

بن مسعود أكد في مؤتمر صحفي بحسب شبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أن الاجتماع توصل إلى تشديد الإجراءات الاحترازية بالمنافذ الحدودية، والتي قد تصل إلى إيقاف السفر.

وشدد على ضرورة التزام المواطنين بكافة الإجراءات الاحترازية في الأماكن العمومية، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام سيزيد الوضع تأزما، خاصة مع ظهور سلالة جديدة للفيروس.