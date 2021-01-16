مفوضية الانتخابات ترصد استعدادات مكاتبها بالجنوب للانتخابات الرئاسية والنيابية القادمة

ليبيا – تابع عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أبو بكر مردة في زيارة نفذها الأسبوع الماضي للمنطقة الجنوبية مستوى جهوزية مكاتب الإدارة الانتخابية ببلديات الجنوب واستعدادها لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

الجولة التفقدية شملت وفقا للمكتب الاعلامي التابع للمفوضيه زيارة (مكتب الإدارة الانتخابية الشاطئ) و(مكتب الإدارة أوباري) للوقوف على التحديات الفنية والإدارية التي تواجهها مكاتب الإدارة الانتخابية بمناطق الجنوب وسبل تذليلها بما يهيئ مناخاً ملائماً لإطلاق العملية التوعية الانتخابية.

وعقد عضو مجلس المفوضية خلال زيارته اجتماعين مع رئيس مكتب الإدارة الانتخابية الشاطئ محمد الغول ورئيس مكتب الإدارة الانتخابية أوباري علي أبو صلاح تضمنا مناقشة آلية تنفيذ برامج توعوية وعقد جلسات حوارية بمشاركة نخبة من الإعلاميين والأكاديميين والمهتمين بالشأن الانتخابي بالفترة القريبة القادمة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية