الإعلان في نالوت عن «مجلس أعلى للأباضية» و«مجلس الدولة» يبارك

قال المؤسسون لما يعرف بـ”المجلس الأعلى للإباضية في ليبيا”، إن المجلس يعد الممثل الرسمي للإباضية أمام المؤسسات والأجهزة الرسمية وفي المحافل العلمية المحلية والدولية، داعين إلى الحفاظ على الثواب الدينية والموروث العلمي والوقفي للمذهب الإباضي في البلاد.

واعتمد مجالس الحكماء والاعيان والشوري نالوت وكاباو والحرابة والرحيبات وجادو والقلعة ويفرن وزوارة ووازن تشكيل المجلس الأعلى للإباضية فى ليبيا، خلال مؤتمر لهم بـ”نالوت” وضم عدداً من الأمازيغ.

وقال عمداء البلديات الإباضية بجبل نفوسة وزوارة: نؤكد على الوحدة الوطنية والتسامح بين الليبيين، ونشارككم تأسيس المجلس الأعلى للإباضية من أجل الإصلاح بين الناس، وفق قولهم.

وقال ممثل مجلس الدولة شعبان بوستة، في كلمته: نبارك تأسيس المجلس الأعلى للإباضية ونؤيده ومستعدون للعمل معا، بينما عبر ممثل مؤسسات المجتمع المدني بجبل نفوسة وزوارة وطرابلس أيوب كعبر، عن أسفه من تغول التيار المدخلي السعودي بالمنطقة الغربية، وفق قوله.