مباحثات إيطالية بريطانية حول تطورات الوضع الليبي

بحث رئيس الحكومة الإيطالية، جوزيبي كونتي، مع نظيره البريطاني، بوريس جونسون، تطورات الملف الليبي.

وقال “كونتي”، في تغريدة له، أن محادثاته الهاتفية مع “جونسون”، تناولت الملف الليبي، دون أن يحدّد تفاصيل ما دار بينهما، خلال هذا الاتصال.

وكان “كونتي”، قد دعا نظيره الإسباني، بيدرو سانشيز، إلى المساهمة في بسط الاستقرار في ليبيا.

وتصاعدت وتيرة المباحثات الدولية بشأن الملف الليبي، بالتزامن مع استمرار البعثة الأممية للدعم في ليبيا، في تسيير الحوار السياسي والاقتصادي والعسكري بين طرفيْ الصراع في ليبيا.